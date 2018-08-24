24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в поставках белорусской автотехники, сообщил сегодня журналистам генеральный директор нигерийской компании Dangote Industries Limited Алаке Маркус Олакунле во время посещения ОАО "МАЗ", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас большой интерес к белорусским производителям. Интересуемся техникой для добычи полезных ископаемых, тракторами, автотехникой МАЗ. Мы посетили уже четыре белорусских завода. Из увиденного можем сделать вывод, что белорусская техника конкурентоспособна на рынке и по уровню цен, и по уровню качества. Я приехал сюда с двумя техническими специалистами для рассмотрения вопросов ее приобретения. Сейчас мы на стадии переговоров, надеюсь, к концу визита уже будут конкретные договоренности. Большой плюс для нас - то, что предлагается возможность производства техники под нужды конкретного потребителя", - сказал Алаке Маркус Олакунле.

Представители Dangote Group побывали в ОАО "МАЗ", ознакомились с экспозицией новой автотехники предприятия, провели тест-драйв. Делегация из Нигерии посетила и такие белорусские предприятия, как МТЗ, БелАЗ, "Амкодор".

Заместитель коммерческого директора - директор по реализации автотехники в дальнее зарубежье ОАО "МАЗ" Сергей Крель отметил, что для предприятия важнейшей задачей является диверсификация экспорта, в том числе наращивание поставок в страны Африки. "Рынок Нигерии мы рассматриваем как один из приоритетных и перспективных. Помимо поставок техники, нужно обеспечить качественное сервисное сопровождение и послегарантийное обслуживание. Рассчитываем, что переговоры пройдут успешно и мы получим хороший заказ от нигерийских партнеров", - отметил он.

Dangote Group - нигерийская группа компаний, основанная в 1981 году. Занимается производством цемента, грузоперевозками, производством продуктов питания, нефтехимией. Эта группа компаний - одна из крупнейших на Африканском континенте. Ей принадлежит большая часть рынка товаров народного потребления Нигерии. Группа управляет 18 дочерними компаниями, которые работают в 10 странах. У Dangote Group более 30 тыс. сотрудников. В 2017 году выручка группы компаний превысила $4,1 млрд.-0-