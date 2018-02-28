Нормативный капитал белорусских банков в январе вырос на 1,3% до Br9,98 млрд

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативный капитал банков по состоянию на 1 февраля 2018 года составил Br9,98 млрд и увеличился по сравнению с 1 января на Br127,3 млн, или 1,3%. Такие данные приводятся в бюллетене банковской статистики Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 февраля составила 18,5% (на 1 января 2018 года показатель также был на уровне 18,5%) при нормативе не менее 10%. Достаточность нормативного капитала на 1 февраля 2017 года составляла 18,9%.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд по банковскому сектору с начала года остался неизменным, на 1 февраля его величина составила Br5,181 млрд.

Активы банков на 1 февраля сложились в сумме Br66,057 млрд, с начала года года они уменьшились на 0,9%. Доля активов в иностранной валюте увеличилась с 56% (на 1 января 2018 года) до 56,4% (на 1 февраля 2018-го). Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физлицам) в активах банков составил 66,2% (на 1 января 2018-го - 64,9%).

По состоянию на 1 февраля банковский сектор Беларуси включал 28 банков (из них четыре банка находятся в стадии банкротства или ликвидации) и три небанковские кредитно-финансовые организации. В 20 банках и НКФО присутствовал иностранный капитал, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50%.-0-