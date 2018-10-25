Новинки белорусской целлюлозно-бумажной промышленности представят на выставке в Санкт-Петербурге

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси будет представлена на 15-й международной выставке и деловом форуме PAP-FOR 2018 в Санкт-Петербурге 13-16 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Планируется, что на выставке будет представлен весь спектр белорусской целлюлозно-бумажной продукции: газетная бумага (в том числе тонированная), гофрированные бумага и картон, картон тест-лайнер, различные виды упаковок, тары, канцелярских принадлежностей и др. Презентуют и новый белорусский продукт - сульфатную беленую целлюлозу, которую начало производить ОАО "Светлогорский ЦКК". На выставке представят также новинки обойного производства - оригинальные виды современных бумажных обоев, в том числе коллекции с изображением белорусских памятников архитектуры, белорусского орнамента и элементов слуцких поясов, а также широкоформатные обои на флизелиновой основе и оригинальные фотообои.

Белорусские производители примут активное участие в мероприятиях делового форума. Это даст им возможность продемонстрировать новинки производства, установить новые взаимовыгодные контакты для развития экспорта, изучить зарубежный опыт.

PAP-FOR - самое масштабное мероприятие целлюлозно-бумажной промышленности в Восточной Европе. На одной площадке презентуются новинки продукции, инновационные идеи и ультрасовременные технологии отрасли. Свою продукцию на выставке представляют около 200 производителей из 25 стран, посещают ее гости и потенциальные партнеры из 50 стран. Форум PAP-FOR - площадка, где ежегодно встречаются более 200 экспертов, представителей целлюлозно-бумажной промышленности и лесопромышленного комплекса, чтобы обсудить тенденции развития отрасли и получить новые контакты и идеи для развития бизнеса.-0-