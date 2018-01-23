Новое строительство на запланированных к изъятию участках запрещено

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с указом №463 от 26 декабря 2017 года "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков" осуществлять новое строительство на земельных участках, которые планируется изъять для государственных нужд, и изменять их целевое назначение запрещено. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

"Требования указа не устанавливают осуществление нового строительства на земельных участках, которые в будущем планируется изъять для государственных нужд, а также изменять их целевое назначение", - рассказали в пресс-службе.

Согласно документу, до принятия решения о предстоящем изъятии земельного участка для госнужд и сносе расположенных на нем объектов недвижимости граждане имеют право осуществлять перепланировку жилых помещений, устройство жилой мансарды в габаритах существующего чердачного пространства, пристройку санузла, ванной, топочной, тепловую реабилитацию ограждающих конструкций домов. Разрешается возведение построек (веранда, терраса, беседка, крыльцо, навес), устройство пандусов для физически ослабленных лиц, подключение к инженерным сетям (водо-, электро-, газоснабжения, канализации и связи), возведение капитальных хозяйственных построек (гаража площадью не более 25 кв.м, сарая для хранения хозяйственного инвентаря и топлива площадью не более 15 кв.м, бани площадью не более 12 кв.м), а также реконструкция существующих жилых домов и строений.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель. Он отменяет существующие ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов.-0-