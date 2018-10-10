Новый белорусско-российский лифт презентуют на Форуме регионов в Могилеве

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образец лифта совместного производства презентуют на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
Несколько месяцев назад подписано соглашение о создании совместного предприятия между "Могилевлифтмашем" и московской компанией. Готовый продукт планируется создать к концу года, а позже - выйти на мощность производства до 10 тыс. лифтов в год.
"Могилевлифтмаш" активно сотрудничает с Иркутской областью, совместные предприятия открыты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
Одна из секций по цифровой экономике форума пройдет на "Могилевлифтмаше", планируется подписание 16 соглашений.-0-
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