Новый белорусско-российский лифт презентуют на Форуме регионов в Могилеве

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образец лифта совместного производства презентуют на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Несколько месяцев назад подписано соглашение о создании совместного предприятия между "Могилевлифтмашем" и московской компанией. Готовый продукт планируется создать к концу года, а позже - выйти на мощность производства до 10 тыс. лифтов в год.

"Могилевлифтмаш" активно сотрудничает с Иркутской областью, совместные предприятия открыты в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Одна из секций по цифровой экономике форума пройдет на "Могилевлифтмаше", планируется подписание 16 соглашений.-0-