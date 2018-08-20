Новый министр промышленности намерен больше внимания уделять предприятиям в средних и малых городах

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиям в средних и малых городах необходимо уделять больше внимания. Такое мнение высказал журналистам новый министр промышленности Павел Утюпин, которого сегодня представил работникам ведомства заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо, наверное, больше внимания уделить предприятиям, которые находятся в малых и средних городах. Учитывая, что предприятия Министерства промышленности находятся по всей стране, от их работы будет складываться в целом социально-экономическая ситуация в каждом отдельном городе. Поэтому это очень важно", - сказал Павел Утюпин.

Касаясь задач, которые стоят перед ведомством и непосредственно перед заводами, министр отметил, что они остались прежними - это разработка новых продуктов, модернизация предприятий, реализация инвестиционных проектов.

"Никто не собирается менять тот курс, который и глава государства неоднократно обозначал, и который систематизирован уже во многих долгосрочных программах. Те задачи, которые стоят, никто не снимал. Естественно, от нас ожидают более эффективных решений по их достижению", - подчеркнул он.

Решать накопившиеся проблемы в министерстве намерены как собственными силами, так и с привлечением стратегических партнеров - иными словами, путем приватизации. "Никто не против самой приватизации, вопрос просто в том, чтобы понимать, зачем это", - добавил Павел Утюпин.

Павел Утюпин начал свою карьеру в 1994 году с должности заместителя директора по внешнеэкономическим связям борисовского предприятия "Дубль В". Затем работал начальником отдела внешнеэкономических связей фирмы "УТВ", экономистом на белорусско-германско-российском предприятии "Фребор", советником и главным советником председателя Могилевского облисполкома.

В 2006 году он стал заместителем гендиректора по экономике и финансам "Белшины", а в 2011-м был назначен заместителем министра промышленности и проработал в этой должности до 2017 года.

До недавнего времени Павел Утюпин занимал пост заместителя министра экономики.-0-