Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство аккумуляторов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "АртСтилИнвест" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания планирует реализовать инвестиционный проект по организации производства промышленных аккумуляторных батарей и зарядных устройств. На предприятии будут выпускаться стационарные, тяговые, стартерные щелочные аккумуляторные батареи, аксессуары для аккумуляторных батарей, системы энергообеспечения и бесперебойного питания для альтернативных источников энергии, промышленные зарядные устройства. Кроме того, компания намерена наладить сервис по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Ожидается, что производство начнет работу в I квартале 2019 года. По итогу "АртСтилИнвест" станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. В настоящее время товар полностью импортируется.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность.-0-