Новый резидент СЭЗ "Минск" создаст производство абразивного инструмента

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск" - общество с ограниченной ответственностью "Первая абразивная компания", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие реализует инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса. На развитие производства абразивного инструмента в 2018-2025 годах планируется направить более $1,2 млн, создать не менее семи рабочих мест. Как ожидается, строительные работы на объекте начнутся в I квартале 2021 года. Абразивные инструменты широко применяются в машиностроении и приборостроении для шлифования, притирки, полирования деталей. Продукция ориентирована не только на внутренний рынок, но и в значительных объемах будет поставляться за пределы Беларуси.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. С момента создания СЭЗ ее площадь увеличилась более чем в два раза и сегодня составляет 2,6 тыс. га. Здесь расположились 110 действующих предприятий-резидентов с белорусскими и иностранными инвестициями. Для организации производств построено и реконструировано 42 завода, 9 предприятий еще строятся, 15 находятся на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В производства вложен финансовый капитал из 20 стран. Крупными инвесторами стали Россия, Великобритания, Германия, Кипр, Эстония, Латвия и США.-0-