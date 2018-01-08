Новый резидент СЭЗ "Минск" создаст производство изделий радиоэлектронной техники

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие создаст современное производство по изготовлению изделий радиоэлектронной техники. Комплекс будет включать в себя административное, производственные и складские помещения. Согласно договору, заявленный объем инвестиций с 2018 по 2022 год составит свыше 2 млн евро. Планируется организовать не менее 66 рабочих мест.

ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" является научной организацией и специализируется в области радиолокации, радионавигации, радиоразведки, радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, радиосвязи, телеметрии и передачи данных. Владельцем 100% акций ОАО является Беларусь.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. С момента создания СЭЗ ее площадь увеличилась более чем в два раза и сегодня составляет 2,6 тыс. га.

Здесь расположились более 110 действующих предприятий-резидентов с белорусскими и иностранными инвестициями. Для организации производств построено и реконструировано 39 заводов, 12 предприятий еще строятся, 12 находятся на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В производства вложен финансовый капитал из 23 стран. Крупными инвесторами стали Россия, Великобритания, Германия, Кипр, Эстония, Латвия и США.-0-