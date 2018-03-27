Новый резидент СЭЗ "Минск" займется производством специнструмента для нужд промышленности

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Минск" - ООО "Анай Бел ИТ" - займется производством специнструмента для нужд промышленности, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Сегодня в СЭЗ "Минск" зарегистрирован восьмой резидент с начала года. Чешско-белорусское общество с ограниченной ответственностью "Анай Бел ИТ" реализует инвестпроект по организации производства стандартного и специального высокопроизводительного металлорежущего инструмента для различных отраслей промышленности. Также резидент на базе СЭЗ займется разработкой и оптимизацией технологий обработки деталей.

В частности, новое предприятие будет выпускать твердосплавные режущие осевые инструменты для технологического оснащения металлообрабатывающих, деревообрабатывающих и других производств. В планах ООО "Анай Бел ИТ" организовать сервис-центр, куда производители смогут обращаться за восстановлением режущих свойств твердосплавного и быстрорежущего инструмента с помощью нанесения износостойкого покрытия.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. На площади в 2,6 тыс. га расположились свыше 110 действующих предприятий-резидентов с белорусскими и иностранными инвестициями. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. За 20 лет существования СЭЗ привлечено инвестиций в основной капитал около $2 млрд (в том числе за последние 10 лет - $1,6 млрд), создано более 24 тыс. новых рабочих мест. Предприятия поставляют продукцию в 79 стран мира. В 2018 году планируется увеличение территории свободной экономической зоны до 2791,4 га за счет включения в ее границы земель в столице, Молодечно и Жодино.-0-