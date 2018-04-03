Новый резидент зарегистрирован в индустриальном парке "Великий камень"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Соответствующая информация размещена на официальном сайте парка, сообщает БЕЛТА.

В индустриальном парке "Великий камень" 3 апреля зарегистрирован новый (29-й) резидент. Им стала белорусская компания ООО "АССИС".

"Компания планирует реализовать в парке несколько небольших, но востребованных проектов. Будет создано производство миниатюрных электронных плат с установленными на них компонентами по международным стандартам IPC, а также лаборатория по оказанию услуг производителям по нанесению RFID-меток. Кроме того, ООО "АССИС" создаст эффективную автоматическую систему торговли электронными компонентами", - говорится в сообщении.

На первом этапе резидент планирует вложить более $600 тыс.-0-