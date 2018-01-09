НПП по инжинирингу и выпуску изделий из композиционных материалов будет создано в "Великом камне"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственное предприятие по инжинирингу и выпуску изделий из композиционных материалов будет создано в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Соответствующая информация размещена на официальном сайте парка, сообщает БЕЛТА.

Согласно сообщению, 3 января 2018 года в парке были зарегистрированы два новых резидента: научно-производственное общество с ограниченной ответственностью "Композитные конструкции" и общество с ограниченной ответственностью "Технологии автомобильных пленочных покрытий".

Компания "Композитные конструкции" в 2018-2022 годах реализует инвестиционный проект "Создание научно-производственного предприятия по инжинирингу и выпуску изделий из композиционных материалов". В процессе производства будет использовано оборудование и технологии немецкой компании "Диффенбахер Систем-Автоматион ГмбХ" (SMC, LFT, HP-RTM технология). Общая сумма инвестиций составит 220 миллионов евро.

Компания "Технологии автомобильных пленочных покрытий" планирует реализовать инвестиционный проект по созданию производства автомобильной светотехники с применением технологий Ланьчжоуской компании высоких технологий "Дачэн" (КНР). Объем инвестиций по данному проекту составит $12 млн.-0-