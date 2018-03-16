16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевезенных грузов и пассажиров в сообщении Беларусь-Украина вырос в 2017 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В Минске состоялись переговоры руководителей Белорусской железной дороги и ПАО "Укрзализныця". Белорусскую сторону представлял начальник БЖД Владимир Морозов, украинскую - исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Участники встречи подвели итоги работы по перевозкам грузов и пассажиров в сообщении Беларусь-Украина в 2017 году и обсудили перспективы их развития в 2018 году. Отмечено, что в 2017 году сформировалась положительная динамика роста объемов грузовых перевозок во ввозе, вывозе и транзите. Так, объем перевезенных грузов по белорусско-украинским межгосударственным стыковым пунктам за 2017 год составил 18,6 млн т, или 126,8% к 2016 году. В том, что касается пассажирского сообщения за 2017 год, в сообщении Беларусь-Украина международными пассажирскими поездами перевезено 333,8 тыс. пассажиров, что составило 106,3% к уровню 2016 года", - рассказали в пресс-центре.

Во время переговоров также обсуждались вопросы дальнейшего развития международного железнодорожного пассажирского сообщения между Беларусью и Украиной, стороны обменялись информацией о принимаемых мерах, в том числе в сфере тарифной политики и маркетинговых инициативах.

Также программой мероприятия было предусмотрено обсуждение вопросов организации приема/передачи грузовых поездов, вагонов и контейнеров через пограничные железнодорожные переходы, работы локомотивов и локомотивных бригад на приграничных участках, взаимного использования парка грузовых вагонов. Белорусская сторона проинформировала о проведенных работах по электрификации железнодорожных участков за период 2011-2017 годов, поставках нового электроподвижного состава и о планах по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров в 2018-2020 годах в соответствии с Государственной программой развития транспортного комплекса на 2016-2020 годы.

После переговоров подписано соглашение о сотрудничестве в организации и осуществлении международных пассажирских и грузовых перевозок через белорусско-украинскую государственную границу и содержании железнодорожной инфраструктуры приграничных участков.-0-