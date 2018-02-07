7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевезенных грузов в железнодорожном сообщении Беларусь-Латвия в 2017 году вырос на 4,5%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В Минске 6-7 февраля проходят переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с президентом ГАО "Латвийская железная дорога" Эдвинсом Берзиньшем. Во время мероприятия стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и итоги работы за 2017 год по перевозкам пассажиров и грузов между Беларусью и Латвией и наметили меры, направленные на их дальнейшее развитие", - пояснили в пресс-центре.

Так, за 2017 год через пограничный железнодорожный переход Бигосово-Индра объем перевезенных грузов в обоих направлениях составил 23 млн т, или 104,5% к уровню 2016 года. Контейнерным поездом ZUBR по итогам работы за 2017 год в сообщении Беларусь-Латвия перевезено порядка 5 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте).

Руководители железнодорожных компаний обсудили вопросы, связанные с увеличением объема грузоперевозок между Латвией и Беларусью. Было уделено внимание ходу реализации меморандума о сотрудничестве по развитию грузовых перевозок ускоренными поездами в сообщении Беларусь-Латвия. Стороны продолжат работу по организации курсирования грузового экспресс-поезда Минск-Рига-Минск в тестовом режиме, а также по формированию грузовой базы проекта.

Было уделено внимание реализации мероприятий железнодорожных компаний Беларуси и Латвии по информационному взаимодействию. В текущем году стороны продолжат работу по организации перевозок порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, с использованием электронных перевозочных документов в сообщении Латвия-Беларусь-Россия и в обратном направлении. "В октябре прошлого года железнодорожными администрациями осуществлен переход на электронные накладные СМГС, подписанные электронной цифровой подписью при перевозке порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, в сообщении Беларусь-Латвия и в обратном направлении", - напомнили в БЖД.

Руководители железнодорожных компаний поделились своими перспективными планами по электрификации железнодорожных участков. Латвийская сторона отметила положительный опыт белорусских железнодорожников по организации работы по электрификации участков без остановок движения.

Перевозка пассажиров в сообщении Беларусь-Латвия осуществляется в настоящее время поездом №87/88 Минск-Рига белорусского формирования с периодичностью курсирования через день. За 2017 год перевезено почти 25 тыс. пассажиров.

Работа по популяризации железнодорожных пассажирских перевозок между столицами Беларуси и Латвии будет продолжена. Стороны отметили целесообразность активизации совместной работы в период проведения II-х Европейских игр в 2019 году в Минске и Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году в Минске и Риге.

Программой мероприятия также предусмотрено ознакомление латвийских коллег с объектами инфраструктуры Белорусской железной дороги.-0-