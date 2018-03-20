Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличился на четверть

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале увеличили объемы производства на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

За первые два месяца года предприятия концерна произвели продукции на Br202,7 млн, что на Br46,7 млн больше, чем в январе-феврале 2017-го. В общем объеме производства 74,1% (Br150,3 млн) пришлось на мебель и продукцию деревообработки, остальное - продукция целлюлозно-бумажного производства. При этом темп роста по производству мебели и продукции деревообработки к аналогичному периоду прошлого года составил 128,2%, по продукции целлюлозно-бумажного производства - 135,4%.

Производственные мощности модернизированных деревообрабатывающих предприятий загружены практически на 100%. Наилучшие темпы у производителей древесностружечных плит: они загружены на 109,8%. Производства древесноволокнистых плит загружены на 94,9%, фанерные производства - на 78,9%.

За январь-февраль предприятия концерна произвели 94,3 тыс. условных куб.м древесностружечных плит (на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 22,4 тыс. условных кв.м древесноволокнистых плит (на 39,5% больше), 41,3 тыс. куб.м фанеры (в 2 раза больше), 48,1 тыс. т бумаги и картона (на 26,6% больше). Производство мебели выросло на 23,2% - до Br63,4 млн.

Предприятия в основном работают по заключенным контрактам, складские запасы не накапливаются. При этом наибольший объем произведенной продукции реализуется на внешние рынки. В январе-феврале предприятия экспортировали более 66% продукции.-0-