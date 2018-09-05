Объем сделок на БУТБ в январе-августе вырос на 28%

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-августе 2018 года на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" заключено более 245 тыс. биржевых сделок на общую сумму Br2,5 млрд, что на 28% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Наибольший товарооборот обеспечила секция металлопродукции - Br942 млн, или плюс 29% к аналогичному периоду 2017 года. При этом в структуре продаж традиционно доминировали черные металлы и изделия из них с суммой сделок Br701 млн (рост на 29%). Положительная динамика была характерна и для других стратегических товарных позиций - цветных металлов и изделий из них, электротехнической продукции и угля. В частности, цветных металлов было закуплено на Br46 млн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как реализация электротехнической продукции выросла на 12% (до Br51 млн). Однако самые высокие темпы роста по итогам восьми месяцев 2018 года продемонстрировал уголь. Сумма сделок с этим товаром превысила Br101 млн (рост на 63%).

Секция лесопродукции завершила отчетный период с суммой сделок Br894 млн, прибавив 31% к результату января-августа 2017 года. Положительный тренд обусловлен значительным увеличением поставок круглого леса на внутренний рынок, а также пиломатериалов и топливной щепы на экспорт. В случае с кругляком ключевым драйвером роста послужила поставленная главой государства задача максимально загрузить производственные мощности предприятий лесопромышленного комплекса. С целью выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью через биржу приобретено 6,1 млн куб.м древесного сырья на Br350 млн (рост на 17% в натуральном выражении и на 28% - в стоимостном). Что касается экспорта пиломатериалов, то с начала года он превысил Br338 млн, что на 79% больше прошлогоднего показателя. Основные покупатели - компании из стран ЕС. На этот рынок также активно поставлялась топливная щепа - 2,1 млн куб.м на более чем Br100 млн. Таким образом, в сравнении с январем-августом 2017 года натуральные объемы экспорта щепы увеличились в 3 раза, а стоимостные - почти в 5 раз.

Наблюдается и существенное повышение спроса на бумажную продукцию на внутреннем рынке, что привело к увеличению ее реализации на 19% (до Br22 млн). Кроме того, ускоренными темпами развивалась торговля лесными услугами. Так, с начала года объем закупок услуг по заготовке древесины и проведению лесохозяйственных мероприятий вырос на 98%, достигнув Br58 млн. "Учитывая, что торговля услугами по лесовосстановлению еще только набирает обороты, можно ожидать, что в перспективе данный показатель будет продолжать демонстрировать положительную динамику", - отметил Роман Янив.

Секция сельхозпродукции также вышла в плюс по итогам января-августа 2018 года. В абсолютных величинах стоимостной объем сделок с товарами агропромышленного комплекса достиг Br439 млн, обеспечив 12% прироста в сравнении с прошлым годом. Как и ранее, локомотивами продаж на внутреннем рынке стали шроты масличных при сумме сделок Br194 млн (рост на 28% к прошлому году), а также злаковые и кормовые добавки с суммой сделок Br96 млн (рост на 10%). Востребованным у отечественных потребителей оказалось мясо, что позволило увеличить объем закупок данной позиции более чем в два раза - до Br19 млн. Помимо этого, вдвое (до Br5 млн) выросла реализация сливочного масла, а продажи сухого молока на внутреннем рынке прибавили 1%, составив Br5,6 млн. Из экспортных позиций положительная динамика была зафиксирована по мясу (на 50%, до Br12 млн), по продукции переработки масличных культур (в 8 раз, до Br12 млн) и по ржаной и пшеничной муке (в 5 раз, до Br5 млн). "Что касается молокопродуктов, рост экспорта был характерен только для сыров сычужных и творога, поставки которых увеличились в 10 раз - до Br23 млн. Остальная молочка либо вообще не реализовывалась на биржевых торгах (сухая молочная сыворотка), либо реализовывалась, но в гораздо меньших объемах, чем в прошлом году (сухое молоко, сливочное масло и технический казеин)", - сказал пресс-секретарь.

Вклад в общебиржевой оборот промышленных и потребительских товаров составил Br249 млн, или плюс 49% к соответствующему периоду 2017 года. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и запчастями, а также средствами для защиты растений и продуктами питания.

По состоянию на 1 сентября на БУТБ аккредитовано 19 828 компаний, включая 4001 нерезидента из 60 стран.-0-