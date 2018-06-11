Объем сделок на БУТБ в январе-мае вырос на 31%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-мае сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), выросла на 31% к аналогичному периоду 2017 года, превысив Br1,5 млрд, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Традиционно более трети биржевого товарооборота пришлось на секцию металлопродукции, объем сделок в которой в стоимостном выражении составил Br568 млн, что на 28% больше, чем в январе-мае прошлого года. Как и прежде, в структуре реализации металлопродукции на внутреннем рынке преобладали сделки с черными металлами и изделиями из них. Сумма таких сделок увеличилась на 30%, достигнув Br422 млн, в то время как продажи цветных металлов и изделий из них приросли в стоимостном выражении на 14% (до Br29 млн). Закупки угля на биржевых торгах продемонстрировали еще более высокие темпы роста - 46% в стоимостном выражении и 31% в натуральном, что в абсолютных цифрах составило Br60 млн и 401 тыс. т соответственно. Положительная динамика была характерна и для электротехнической продукции. За 5 месяцев 2018 года стоимостной объем сделок с данной группой товаров преодолел отметку Br32 млн, что на 13% больше показателя 2017-го.

В секции лесопродукции, оборот которой увеличился в денежном эквиваленте на 39% (до Br544 млн), основным драйвером роста стали продажи пиломатериалов на экспорт. Сумма сделок по этой товарной позиции выросла на 86% (до Br228 млн), а натуральные объемы - на 33%, составив 754 тыс. куб.м. На экспорт также активно поставлялась топливная щепа и топливные брикеты и гранулы. В частности, продажи щепы выросли более чем в 5 раз (до Br44 млн), а брикетов, с которыми в 2017 году было лишь несколько сделок, - в 485 раз (до Br5 млн).

Положительный тренд был характерен и для поставок на внутренний рынок круглых лесоматериалов, пиломатериалов и бумажной продукции. Так, с кругляком заключено 8136 сделок на Br204 млн (рост на 45% к январю-маю 2017 года), с пиломатериалами - 275 сделок на Br7 млн (8%) и с бумагой - 830 сделок на Br13 млн (23%). Кроме того, в большом плюсе по итогам пяти месяцев 2018 года оказалась реализация услуг по заготовке древесины, причем как по сумме сделок - Br38 млн (рост на 88%), так и по их натуральному объему - 2,6 млн куб.м (72%).

Секция сельхозпродукции БУТБ приросла на 9% при общей сумме заключенных сделок Br265 млн. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались шроты и жмыхи масличных, злаковые и кормовые добавки, а также мясо. В результате объем закупок шрота на биржевых торгах достиг Br115 млн, или на 13% больше аналогичного показателя 2017 года. Злаковых и кормовых добавок продано на Br69 млн (рост на 37%), а мяса - на Br11 млн (рост в 2,6 раза).

Что касается экспортного направления, то самые высокие темпы роста обеспечили сыры сычужные и творог - почти в 39 раз, до Br13 млн. Не менее активно продавались зерно и мука с суммой сделок Br3,4 млн (рост в 34 раза) и продукция переработки масличных культур с суммой сделок Br4 млн (рост более чем в 5 раз). В то же время поставщики молочной продукции, а именно таких высоколиквидных позиций, как сухое молоко и сливочное масло, по-прежнему отдавали предпочтение другим схемам реализации, что отрицательно сказалось на объемах биржевых сделок. Как следствие, экспортные продажи масла сократились на 24% в стоимостном выражении, а сухого молока - на 48%.

Самая молодая торговая секция БУТБ - площадка промышленных и потребительских товаров - также смогла улучшить свои экономические показатели. С начала года здесь совершено свыше 23 тыс. сделок на общую сумму Br152 млн, или на 63% больше, чем в январе-мае прошлого года. Основной объем продаж пришелся на внутренний рынок, где преобладали закупки строительных материалов, механизмов, транспортных средств, оборудования и комплектующих.

По состоянию на 1 июня 2018 года на БУТБ аккредитованы 19 374 компании, включая 3 935 нерезидентов из 59 стран.-0-