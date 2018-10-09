Общий рынок газа в ЕАЭС может заработать уже с 2023 года при договоренности стран-участниц - Шенец

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе может заработать уже с 2023 года при договоренности стран - участниц союза, сообщил директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец сегодня на пленарной сессии Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В принципе, при доброй воле государств-членов рынок газа может начать функционировать не с 1 января 2025 года, а можно его приблизить как минимум до 1 января 2023 года. Но для этого необходимо принять программу, разработать акты и создать все условия для того, чтобы рынок заработал", - сказал Леонид Шенец.

По его словам, разработка договора об общем рынке предусмотрена в 2021 году, его подписание - в 2022-м. Таким образом, будет подготовлена нормативная правовая база для полноценной работы общего рынка газа.-0-