Общую цифровую повестку в ЕАЭС планируется реализовать к 2025 году

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Общую цифровую повестку в Евразийском экономическом союзе планируется реализовать к 2025 году. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на съезде Ассоциации российских банков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам Тиграна Саркисяна, уже стартовал первый проект в цифровой сфере - по прослеживаемости товаров в ЕАЭС. Новые инициативы для реализации могут предложить как страны-участницы союза, так и представители бизнеса. "Для практической реализации инициатив в ЕЭК создан специальный проектный офис, - отметили в пресс-службе. - В него вошли представители всех государств ЕАЭС, обладающие компетенциями в сфере оценки и анализа предлагаемых проектов. Эти эксперты будут находиться на прямой связи со всеми аналогичными структурами в государствах союза, которые будут заниматься реализацией страновых проектов".

Председатель Коллегии ЕЭК рассказал также о работе, проводимой комиссией совместно с правительствами стран союза по формированию общего финансового рынка государств ЕАЭС для обеспечения свободы движения капитала. До 2025 года планируется создать общий финансовый рынок, что предусмотрено Договором о ЕАЭС. По поручению президентов стран союза, правительства и национальные банки государств - членов ЕАЭС совместно с ЕЭК разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС. В документе будут прописаны принципы его формирования, правовая основа, условия, сроки, механизмы и инструменты. "В концепции, безусловно, найдут отражение вопросы развития финансовых инноваций, применения перспективных финансовых технологий и их регулирования на общем финансовом рынке ЕАЭС в будущем", - добавили в пресс-службе.-0-