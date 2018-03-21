Обсуждается поставка в Грузию новой партии белорусских тракторов и комбайнов

21 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обсуждается поставка в Грузию новой партии белорусских тракторов и зерноуборочных комбайнов, прицепного оборудования, сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Грузинской стороне оперативно будем готовить 25-30 зерноуборочных комбайнов (будем поставлять), 50 тракторов на сборку, подпишем контракт. Мы договорились, что представители Грузии приедут на "Гомсельмаш", посмотрят всю гамму - не только машины, но и обслуживание, создание сервисных центров", - сказал Михаил Русый.

По его словам, еще одно направление сотрудничества - создание центра по племенному обеспечению развития животноводства, селекции картофеля. Под развитие ряда конкретных направлений Банк развития предоставит гамму финансовых механизмов.

Стороны активно обсуждают и вопросы логистики, прорабатывают маршруты поставки через территорию Украины, а затем по морю. Не исключено, что в перспективе появится возможность поставок из Беларуси при помощи судов класса "река-море" до грузинских портов. Рассмотрены также перспективы развития взаимодействия в сферах туризма и культуры.

Первый вице-премьер- министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили подчеркнул, что стороны очень активно сотрудничают по всем направлениям, созданы рабочие группы. "Мы ждем визита Президента Беларуси, видим результаты предыдущих встреч на высшем уровне, после которых наши отношения очень активизировались", - сказал он.

Говоря о поставках техники, Дмитрий Кумсишвили подтвердил, что Грузия нуждается в новых комбайнах. Представители грузинской стороны во взаимодействии с белорусскими коллегами проработают вопрос поставок и необходимой спецификации.-0-