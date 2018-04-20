Около 190 компаний примут участие в итало-белорусском форуме по зеленой экономике

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 190 компаний примут участие во втором итало-белорусском форуме по зеленой экономике, который пройдет в Минске 23 апреля, сообщили БЕЛТА в посольстве Италии в Беларуси.

В мероприятии примут участие почти 50 итальянских и 140 белорусских предприятий. Среди приглашенных - основные белорусские правительственные учреждения, специализированные ассоциации и представительства совместных итало-белорусских предприятий.

Цель мероприятия - продвижение передовых достижений итальянской промышленности в области зеленой экономики с особым акцентом на управление отходами, возобновляемые источники (солнечные и ветровые электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном строительстве, сельское хозяйство, "умные города". Кроме того, форум направлен на углубление и расширение двустороннего экономического сотрудничества между итальянскими и белорусскими предприятиями.

На форуме будут подписаны протоколы о сотрудничестве между Confindustria Belarus (ассоциация итальянских предпринимателей в Беларуси) и свободными экономическими зонами Гомеля и Бреста, а также будет ряд контрактов между итальянскими и белорусскими предприятиями.

Мероприятие организовано посольством Италии в Беларуси при сотрудничестве с Confindustria Belarus и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Форум входит в программу культурных и экономических мероприятий посольства Италии в Минске "Жить по-итальянски", целью которой является комплексный подход в продвижении культуры, языка и экономики Италии в Беларуси.-0-