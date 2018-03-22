Около 30 документов подписано на грузинско-белорусском бизнес-форуме в Тбилиси

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Около 30 документов и деловых контрактов подписано на грузинско-белорусском бизнес-форуме в Тбилиси, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер Беларуси Михаил Русый в своем выступлении на бизнес-форуме подчеркнул большую динамику в развитии двустороннего сотрудничества с Грузией и высказался за дальнейшее совершенствование условий для работы бизнес-среды. Он отметил, что в обоих государствах созданы привлекательные условия для развития предпринимательства.

Михаил Русый

В свою очередь первый вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили подчеркнул, что Грузию и Беларусь связывает многолетнее сотрудничество, которое за последние годы усилилось как на уровне государств, так и частного сектора. "Уверен, что визит Президента Беларуси Александра Лукашенко внесет важную лепту в развитие отношений, и мы не ограничимся существующими проектами, сможем воплотить в жизнь много новых", - сказал первый вице-премьер.

(Слева направо) первый вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, вице-премьер Беларуси Михаил Русый.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в беседе с журналистами выразил уверенность, что обозначенный рубеж во взаимной торговле с Грузией в объеме $200 млн будет достигнут в самое ближайшее время. По его словам, на бизнес-форуме заключены договоренности на сумму около $9 млн. "Сумма не столь большая, но это только начало. Важно, что мы начали реализовывать совместные проекты, в том числе в области машиностроения. Здесь представлена и белорусская пищевая продукция, нефтехимический комплекс, строительная отрасль, новые технологии, ИТ-сектор", - сказал председатель БелТПП.

Владимир Улахович

В частности, Минский автомобильный завод подписал контракт о поставках своей продукции с грузинским ООО "Профауто". С этой компанией белорусским предприятием также заключено соглашение о наделении ее эксклюзивными правами реализации автомобильной техники в Грузии.

Будут поставляться в эту страну и белорусские самосвалы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве, стратегическом партнерстве и поставке карьерной техники в 2018 году БелАЗ подписал с горнодобывающей компанией RMG Copper.

Минский тракторный завод и "Бобруйскагромаш" заключили контракты и соглашения с грузинским поставщиком сельскохозяйственной техники ООО "Гермес". Подписанные документы также позволяют бобруйскому предприятию организовать в Грузии постоянно действующую выставку собственной продукции.

Минский тракторный завод заключил контракт с грузинским поставщиком сельскохозяйственной техники ООО "Гермес".

Один из ключевых договоров подписан между "Могилевлифтмашем" и ООО "ГТУ-СИС". Предприятия заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий план работ по организации сборочного производства лифтового оборудования в Грузии. Для более продуктивной работы в этом направлении стороны подписали на полях бизнес-форума дорожную карту на выпуск оборудования, а также соглашение на подготовку (переподготовку), обучение грузинских специалистов по обслуживанию и диспетчированию лифтов.

Белорусский нефтяной торговый дом договорился с представительством предприятий концерна "Белнефтехим" в Грузии на дополнительную поставку продукции "Белшины". С этой же компанией подписали документы о поставках продукции и сотрудничестве Гомельский химический завод и ОАО "Нафтан".

Станет больше в Грузии и продовольствия из Беларуси. Соответствующее соглашение на бизнес-форуме заключил Калинковичский молочный комбинат.

Ряд договоренностей с грузинскими компаниями достигли белорусские предприятия фармацевтической отрасли. В их числе Борисовский завод медицинских препаратов, РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром", "Белмедпрепараты". Подписанные соглашения, контракты и меморандумы касаются развития сотрудничества между сторонами, поставок белорусской продукции в Грузию и ее регистрации в стране.

Белорусское предприятие экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключило меморандум о сотрудничестве с компанией Partnership Fund - крупнейшим государственным инвестиционным фондом Грузии.

Кроме того, контакты на поставку продукции заключило ОАО "Экзон".

В рамках секции "Современный Минск и Тбилиси" подписан меморандум между СОАО "Коммунарка" и ООО "Бел Трейд" и соглашение между информационно-туристическим центром "Минск" и LLC Resistorgeo.

Планируется также подписать договор о намерениях между "Белкоммунмашем" и транспортным предприятием Тбилиси о поставках электробусов в грузинскую столицу и Батуми.

Во второй половине дня в Тбилиси планируется подписание соглашения между ООО "Минский городской технопарк" и технопарком города Тбилиси. -0-

Фото Николая Петрова