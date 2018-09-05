5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 га садов закладывается в Беларуси ежегодно, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Карбанович, пока отечественные производители не в полной мере обеспечивают потребности рынка в яблоках и других фруктах, ягодах. В стране принята программа, предусматривающая развитие плодоводства. В том числе производителям оказывается государственная поддержка.

"Ежегодно в республике закладывается около 500 га садов. Нынешней весной саженцы уже высажены на площади около 100 га. Основные посадки запланированы на осенний период", - отметила Татьяна Карбанович.

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