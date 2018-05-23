Около половины произведенной в Беларуси лесопромышленной техники экспортируется

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 мая 2018, Ср
+16°C
Переменная облачность EUR 2.3425
USD 1.9972
RUB 3.2464
Главное
Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Кочанова: Академии управления при Президенте планируют предоставить особый статус
Общество
Совет по развитию предпринимательства подготовил предложения по урегулированию ситуации с автоперевозками
Общество
Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики
Экономика
Солигорск открыл счет! Жители города шахтеров выиграли первую машину и квартиру в игре от "Евроопт"!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Движение транспорта по пр.Жукова в Минске 26-27 мая будет ограничено
18:07 Регионы
Представители 8 государств ОЗХО прошли обучение в Университете МЧС Беларуси
18:05 Общество
Пятилетний ребенок пострадал при столкновении легковушки с трактором в Минске
17:28 Происшествия
Беларусь и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии
17:25 Экономика
Ричард Гир снимется в телесериале после 30-летнего перерыва
17:21 Калейдоскоп
В Сомали циклон "Сагар" унес жизни более 50 человек, 600 тыс. пострадали
17:21 В мире
В новой части "Дэдпула" нашли связь с "Мстителями 4"
17:08 Калейдоскоп
В Китае из-за проливных дождей эвакуированы почти 4,5 тыс. человек
16:44 В мире
Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции граждан Турции в ЕС
16:42 Происшествия
Милиция ищет сбежавшего из минской больницы подростка
16:42 Происшествия
Благотворительный концерт, забег в ползунках, игровой фестиваль пройдут в Минске ко Дню защиты детей
16:40 Регионы
В Беларуси внедряют щадящую хирургию лечения щитовидной железы
16:37 Общество
Ученые выяснили, какой продукт снижает риск преждевременной смерти
16:33 Калейдоскоп
Под Минском бегает медведь - видео
16:12 Калейдоскоп
Микроавтобус француза столкнулся с польской фурой на трассе М1
16:10 Происшествия
Беларусь надеется на продвижение по соглашениям с ЕС об облегчении визового режима и реадмиссии - Макей
16:09 Политика
Белорусская инициатива "Хельсинки-2" направлена на укрепление безопасности в мире - Макей
16:05 Политика
Беларусь и Афганистан проведут переговоры по проекту соглашения о военно-техническом сотрудничестве
15:57 Президент
Беларусь заинтересована в прагматичном взаимодействии стран "Восточного партнерства" - Макей
15:56 Политика
Беларусь и Судан рассмотрят вопрос отмены виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов
15:56 Президент
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Детский отдых Детский отдых
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
День Независимости День Независимости
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около половины произведенной в Беларуси лесопромышленной техники экспортируется

Экономика 23.05.2018 | 15:06
Владимир Семашко (в центре) на выставке
Владимир Семашко (в центре) на выставке

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около половины произведенной в Беларуси лесопромышленной техники поставляется на экспорт, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко во время международной специализированной выставки "Лесдревтех-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Дрожжа и Владимир Семашко во время открытия выставки
Виталий Дрожжа и Владимир Семашко во время открытия выставки

"Мы создали в Беларуси свою систему производства машин для ухода за лесом, лесозаготовительных работ. Тем самым решили не только проблему перевооружения нашего лесного хозяйства, но и обеспечили поставки на зарубежные рынки. Поставка такой техники стала одной из основных статей нашего экспорта. Мы экспортируем данную технику прежде всего в Россию, но продукция поставляется и в другие страны ЕАЭС, СНГ, некоторые европейские страны. Не менее 50% продукции, произведенной нашими предприятиями, экспортируется. В дальнейшем этот процент будет увеличиваться, так как мы близки к насыщению собственного рынка этой техникой", - сказал Владимир Семашко.

Он также отметил, что в Беларуси за последние годы значительно увеличился объем заготовки и переработки древесины. Это связано с модернизацией деревообрабатывающих производств. "Мы получили отдачу от модернизации плитных заводов: сохранили рабочие места и получили положительное внешнеэкономическое сальдо по плитной продукции", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

В 2017 году в системе лесного хозяйства было заготовлено почти 18 млн куб.м древесины. "Мы должны выйти на заготовку и переработку 25-27 млн куб.м древесины в год, так как вводим в этом году мощный завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске и, надеюсь, введем завод по производству картона в Добруше", - добавил Владимир Семашко.

Международная специализированная выставка "Лесдревтех-2018" проходит 23-25 мая в ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район). Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил, что тематика выставки несколько изменилась: больше внимания уделяется не деревообработке, а технике для лесопромышленного комплекса и лесным хозяйственным работам.

Виталий Дрожжа
Виталий Дрожжа

Форум собрал экспертов и представителей компаний лесного сектора из Беларуси, России, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и других стран. Всего представлено более 60 экспонентов. В их числе организации Минлесхоза. В течение трех дней будут работать стенды всех государственных производственных лесохозяйственных объединений, предприятий "Белгослес", "Беллесэкспорт", Республиканского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.

В программе презентация техники и технологий для выращивания и заготовки леса, сбора, доставки и переработки отходов лесозаготовки и деревообработки. Представлено оборудование для лесопосадок, инструменты и средства защиты лесного фонда от вредителей и пожаров, многооперационная лесозаготовительная техника (форвардеры, харвестеры, лесовозы, сортиментовозы, погрузчики и др.). Запланированы встречи с производителями и экспертами, консультации.-0-

Фото Рамиля Насибулина.

﻿
Теги
деревообработка, лесное хозяйство, Семашко, экспорт
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3425 BYN 2.34 BYN 2.347 BYN
USD
1.9972 BYN 1.996 BYN 2.002 BYN
RUB
3.2464 BYN 3.232 BYN 3.249 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Президент: в Академии управления необходимо полностью перевернуть систему образования
Все видео

Фотоновости

Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018 проходит в Минске
Все фото

Инфографика

Международный форум "Минский диалог" Экспертная инициатива "Минский диалог" начала работу в марте 2015 года. Миссия инициативы - предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков
Беларусь и Афганистан проведут переговоры по проекту соглашения о военно-техническом сотрудничестве
Беларусь и Судан рассмотрят вопрос отмены виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Политика
Владимир Макей во время выступления Шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены - Макей
Беларусь надеется на продвижение по соглашениям с ЕС об облегчении визового режима и реадмиссии - Макей
Белорусская инициатива "Хельсинки-2" направлена на укрепление безопасности в мире - Макей
Происшествия
Фото из архива Бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями
Пятилетний ребенок пострадал при столкновении легковушки с трактором в Минске
Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции граждан Турции в ЕС
Общество
Бизнес в большом городе: предложения, от которых трудно отказаться
Александр Хромылев: шампанское победителю буду открывать лично!
Представители 8 государств ОЗХО прошли обучение в Университете МЧС Беларуси
Регионы
Фото из архива Более 8 тыс. столичных выпускников приглашены на праздник в "Минск-Арене"
Движение транспорта по пр.Жукова в Минске 26-27 мая будет ограничено
Благотворительный концерт, забег в ползунках, игровой фестиваль пройдут в Минске ко Дню защиты детей
Спорт
Диего Марадона Марадона получил майку брестского "Динамо"
Криштиану Роналду возглавил список самых популярных спортсменов мира
Испанец Унаи Эмери сменил француза Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского "Арсенала"
Технологии
Фото из архива BIM-технологии будут внедрены в сфере строительства в Беларуси к 2022 году
Современные направления развития программирования обсудят в Могилеве
Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник
Культура
Во время праздника искусств. Фото из архива Праздник искусств "Музы Нясвіжа" состоится 24-26 мая
Консультативно-экспертный совет планируется создать при Национальном центре современных искусств
Бесплатный фестиваль "Би-2 FEST" пройдет 6 июля в Бобруйске
В мире
Во время встречи. Фото Ренхап Саммит с КНДР может быть отложен - Трамп
В Сомали циклон "Сагар" унес жизни более 50 человек, 600 тыс. пострадали
В Китае из-за проливных дождей эвакуированы почти 4,5 тыс. человек
Калейдоскоп
Фото из архива Под Минском бегает медведь - видео
Ричард Гир снимется в телесериале после 30-летнего перерыва
В новой части "Дэдпула" нашли связь с "Мстителями 4"
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-центр
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия