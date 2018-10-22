Онлайн-конференция о налогообложении доходов физических лиц пройдет на сайте БЕЛТА 25 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Исчисление подоходного налога в 2018 году" пройдет на сайте БЕЛТА 25 октября с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".
На вопросы, возникающие при налогообложении доходов физических лиц, ответит начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 25 октября после 11.00 по мере готовности.-0-
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