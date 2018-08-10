Онлайн-конференция по новой редакции закона о госзакупках пройдет на сайте БЕЛТА 15 августа

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Что изменится в системе государственных закупок" пройдет на сайте БЕЛТА 15 августа с 11.00 до 12.00.

В Беларуси принята новая редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)". Новации направлены на то, чтобы сделать государственные закупки, на которые ежегодно направляется около 10% ВВП, более прозрачными и конкурентными, минимизировать коррупционные риски и более рационально расходовать бюджетные средства. Закон вступит в силу 1 июля 2019 года. За это время субъекты хозяйствования должны подготовиться к работе в новых условиях.

Во время онлайн-конференции начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский прокомментирует основные изменения в этой сфере и ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 15 августа после 11.00 по мере готовности.-0-