Организации "Белнефтехима" в 2018 году увеличат инвестиции в основной капитал на 23,4% до Br2 млрд

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехим" планируют в 2018 году направить в основной капитал инвестиции в объеме Br1,937 млрд (на 23,4% больше, чем в 2017-м). Об этом сообщил сегодня председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на заседании совета концерна, где рассматривались итоги работы концерна в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году организациями концерна использовано более Br1,44 млрд инвестиций в основной капитал, или 102,9% к уровню 2016 года. Завершена реализация важнейших инвестиционных проектов в ОАО "Белшина", РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", ОАО "Лакокраска", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", Гомельском химическом заводе. В ОАО "Нафтан" завершена реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-8. Проект направлен на увеличение объемов переработки нефти до 12 млн т в год.

По словам Игоря Ляшенко, дальнейшая модернизация организаций нефтехимического комплекса направлена на увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов, внедрение современных технологий производства, используемых ведущими мировыми производителями, создание новых производств, в том числе на основе углубленной переработки выпускаемой продукции.

Продолжится реализация крупнейших проектов по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО "Мозырский НПЗ" (завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2019-м), строительству комплекса замедленного коксования в ОАО "Нафтан". В 2018 году на "Нафтане" планируется завершить строительство установок гидроочистки и производства водорода. Окончание строительно-монтажных работ по комплексу замедленного коксования запланировано в 2019 году.

В 2018 году в ОАО "Могилевхимволокно" планируется завершить строительство первой очереди нового комплекса по производству полиэфирной продукции, что позволит повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности за счет создания нового современного производства полиэфирного волокна.

ОАО "Гродно Азот" намерено в 2018 году завершить строительство производства азотной кислоты с реконструкцией действующего производства азотных удобрений с увеличением выпуска товарной продукции до 1,2 млн т в год. Замена устаревшего энергоемкого оборудования позволит снизить потребление сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, уменьшить количество выбросов вредных веществ в окружающую среду, улучшить условия труда персонала. Также в 2018 году "Гродно Азот" планирует определить генерального подрядчика по проекту строительства нового азотного комплекса.

Продолжится обновление мощностей на предприятиях "Белшина", "Светлогорск-Химволокно" и "Полоцк-Стекловолокно".-0-