Организации Минлесхоза в I полугодии увеличили экспорт пиломатериалов в 1,5 раза

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства в I полугодии увеличили экспорт пиломатериалов в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Александр Сурта, передает корреспондент БЕЛТА.

"В I полугодии мы увеличили объем экспорта пиломатериалов почти на 20% в натуральном выражении и в 1,5 раза в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт топливной щепы в натуральном выражении вырос в 1,8 раза, в стоимостном - в 2,5 раза. Экспорт пеллет, брикетов также вырос в 2 раза в денежном выражении. Что касается оцилиндрованной продукции, то мы увеличили в 1,5 раза объем ее реализации за рубеж, а в стоимостном выражении ее экспорт вырос в 1,6 раза", - сказал Александр Сурта.

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