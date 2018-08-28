Организация корпорацией ZTE производства в "Великом камне" обсуждалась в Шанхае

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация корпорацией ZTE производства в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с вице-президентом компании ZTE Ю Хаем во время визита белорусского дипломата в Шанхай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны рассмотрели работу китайской корпорации в Беларуси и ее деятельность по разработке передовых телекоммуникационных решений, которые могут быть использованы в области государственного управления, здравоохранения, транспорта и связи.

Корпорация является резидентом "Великого камня". В этой связи замминистра отметил важность дополнения сотрудничества с Беларусью в области инноваций и научно-исследовательских разработок налаживанием производственной деятельности в индустриальном парке.

В Шанхае Андрей Дапкюнас провел встречи с другими представителями деловых кругов и государственных органов Китая. На переговорах с заместителем главы администрации Шанхайской свободной экономической зоны Лу Фанчжоу обсуждались пути привлечения новых резидентов в белорусские СЭЗ и их развитие с учетом опыта деятельности индустриального парка "Великий камень", а также максимизации взноса резидентов в экономику Беларуси.

На встрече с заместителем руководителя бюро по организации Китайской международной выставки импорта, которая в ноябре пройдет в Шанхае, заместителем председателя муниципальной комиссии города по торговле Чжун Сяоминь рассмотрена подготовка к главному выставочному мероприятию года в Китае. Заместитель министра отметил, что в Беларуси уделяется особое внимание качественной подготовке к выставке как к исключительной возможности значительного расширения экспорта белорусских товаров и услуг на рынок Китая.

Особое внимание Андрей Дапкюнас обратил на активизацию в последнее время всестороннего сотрудничества белорусской столицы с Шанхаем, подготовку к визиту в китайский мегаполис председателя Минского горисполкома и подписание договора об установлении побратимских связей между Минском и Шанхаем.-0-

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