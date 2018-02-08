Оршанский льнокомбинат нацелен на активное освоение рынка Юго-Восточной Азии

8 февраля, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Страны Юго-Восточной Азии - перспективный рынок для РУПТП "Оршанский льнокомбинат". Об этом заявила журналистам исполняющая обязанности заместителя генерального директора предприятия Маргарита Бурачевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самым перспективным рынком для себя на данный момент считаем страны Юго-Восточной Азии. Наблюдаем всплеск и запросов, и заказов из этого региона. В январе мы впервые отгрузили продукцию в Индию. Это для нас достижение. Просматриваются хорошие перспективы роста", - сказала она.

Маргарита Бурачевская приняла участие во встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича и председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка с бизнес-сообществом, которая прошла сегодня в Орше.

Представитель предприятия отметила, что комбинат давно и плодотворно сотрудничает с БелТПП. "С помощью палаты у нас наладился контакт с фирмой из Великобритании, которая заинтересована в пошиве одежды из наших тканей. Сейчас ведем переговоры", - сообщила она. Недавно льнокомбинат принимал участие в выставке в Бельгии. "Было много встреч и переговоров. Нашли потенциальных партнеров, будем прорабатывать возможности сотрудничества", - добавила Маргарита Бурачевская.

Встреча в Орше нацелена на выработку оптимальных форм и механизмов взаимодействия БелТПП с бизнесом на местах, оказание практического содействия предприятиям района в организации и совершенствовании внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров.-0-