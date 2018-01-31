Осиповичский завод транспортного машиностроения в 2018 году выйдет на рентабельную работу

31 января, Осиповичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Осиповичский завод транспортного машиностроения в 2018 году должен выйти на рентабельную работу. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, который ознакомился сегодня с ситуаций на производстве.

При смене собственника в течение прошлого года здесь разрабатывалась новая документация. Главная задача на нынешний год - загрузить мощности предприятия и выйти в 2018 году на рентабельную работу. "Пока мы видим по этому году выход на загрузку порядка 50-60% мощностей данного производства, в 2019 году загрузка возрастет еще больше. Все будет, конечно, во многом зависеть и от спроса на рынке", - сказал вице-премьер.

По его словам, руководство предприятия видит перспективы развития, активно работает по продвижению своей продукции на внутренний и внешний рынки. Заявки на подвижной состав (вагоны-платформы, танк-контейнеры) по этому году показывают, что уже в ближайшее время завод выйдет на рентабельную работу, что отвечает и требованиям главы государства.

Основными потребителями продукции завода являются компании, занимающиеся перевозками грузов, предприятия нефтехимического комплекса и других отраслей народного хозяйства, которые заинтересованы в приобретении грузовых вагонов и контейнеров-цистерн, прежде всего в странах постсоветского пространства. ЗАО также оказывает услуги по проведению статических испытаний, ремонту танк-контейнеров и сухогрузных контейнеров, по термо- и металлообработке, плазменной резке металлопроката, сварке и другие.

ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения" создано 28 декабря 2016 года. Учредителем выступает Могилевское отделение Белорусской железной дороги. Здесь работают около 200 человек.-0-