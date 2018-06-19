Освоение союзного бюджета в ближайшие год-два будет стопроцентным - Кубрин

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освоение бюджета Союзного государства в ближайшие год-два будет стопроцентным. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель государственного секретаря СГ Алексей Кубрин, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания Высшего госсовета, который пройдет сегодня в Минске, будет представлен отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ. "Будут рассматриваться возможности по освоению бюджета на будущее", - сказал заместитель госсекретаря.

При этом он акцентировал внимание, что финансовый задел на программы и мероприятия Союзного государства, запланированные на ближайшие два года, будет выбран. "Это говорит о том, что фактически освоение средств в Союзном государстве в ближайшие год-два будет стопроцентным. Если до этого периодически обсуждался вопрос о том, что у нас есть определенный профицит, то такого профицита на будущее уже не будет", - подчеркнул Алексей Кубрин.

Заместитель госсекретаря отметил, что во время ВГС будут обсуждаться приоритеты развития Союзного государства. Алексей Кубрин не исключил, что будет поднят вопрос о повышении роли науки в обеих странах, развитии цифровых технологий, поскольку этому направлению в Беларуси и России уделяется особое внимание.-0-