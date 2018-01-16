Пакеты акций двух крупных предприятий Брестской области выставлены на продажу

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области решено продать находящиеся в коммунальной собственности пакеты акций ОАО "Брест-Интурист" и ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика". Информация о торгах размещена на сайте Госкомимущества, сообщает БЕЛТА.

Аукцион по продаже блокирующего пакета акций ОАО "Туристический комплекс "Брест-Интурист" (25% плюс одна акция) с начальной ценой продажи акций Br1,6 млн назначен Брестским горисполкомом на 13 февраля. Это самый крупный туристический комплекс Бреста, который оказывает все виды услуг по проживанию, питанию и культурному досугу клиентов. Он расположен в центральной части города, имеет собственную автостоянку, удобные подъездные пути. Номерной фонд гостиницы включает 215 мест.

Стать владельцем 99,7% уставного фонда ОАО "Квасевичская перо-пуховая фабрика" предлагается через участие в назначенном на 16 февраля конкурсе. Предприятие является ведущим производителем перо-пуховых изделий в Беларуси. Оно расположено в Ивацевичском районе в 19 км от автомобильной дороги Брест - Минск - граница Российской Федерации. Начальная цена продажи акций снижена на 20% и составляет Br1,1 млн. Покупатель должен будет обеспечить в течение пяти лет темп роста среднемесячной заработной платы на уровне средней по району, сохранить численность работников предприятия, социальные гарантии. В период выполнения условий продажи и в течение трех лет после этого изменение профиля деятельности предприятия возможно только по согласованию с Ивацевичским райисполкомом.

С более подробной информацией о назначенных торгах по продаже акций, месте их проведения, условиях участия в аукционе и конкурсе можно ознакомиться на сайте Брестского облисполкома. Там же размещены данные о деятельности этих и других ОАО, акции которых предлагаются инвесторам.-0-