Пакистанская делегация в Минске изучит перспективы сотрудничества в легкой промышленности

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Пакистанская делегация, включающая руководство Министерства торговли, Агентства по развитию торговли, а также представителей деловых кругов, 28 марта прибыла в Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Делегация посетит Международную выставку-ярмарку по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2018 (28-30 марта), примет участие в белорусско-пакистанских экспертных консультациях по профильному направлению сотрудничества, а также поведет переговоры с белорусскими текстильными и торговыми предприятиями. Запланированы встречи членов пакистанской делегации с руководством концерна "Беллегпром", Министерства промышленности и Белорусской торгово-промышленной палаты, а также посещение производственных площадей ряда белорусских производителей товаров легкой промышленности.

Целью данного визита является проработка на государственном и деловом уровнях конкретных направлений дальнейшего сотрудничества Беларуси и Пакистана в сфере легкой промышленности с выходом на реализацию совместных проектов, а также подготовка к масштабному участию пакистанской стороны в Международной специализированной выставке-ярмарке товаров легкой и текстильной промышленности "Белтекслегпром. Осень-2018", запланированной на октябрь в Минске.

В посольстве отметили, что исторически Пакистан является одним из лидеров по производству хлопка с развитой текстильной промышленностью. Страна поставляет на зарубежные рынки как сырье, нити и ткани, так и различные виды готовой текстильной продукции, включая женскую, мужскую и детскую одежду, спортивные товары, постельное и кухонное белье. В то же время в Беларуси легкая промышленность, базирующаяся на наличии собственного сырья (льноволокна, химических волокон, кожевенного сырья), обеспеченности высококвалифицированными кадрами, емком рынке потребления как в стране, так и за рубежом, также является одной из ведущих отраслей промышленного комплекса. Как считают в посольстве, с учетом потенциала обеих стран в текстильной сфере существует реальная перспектива совместной производственной кооперации в данной отрасли, обеспечения взаимных поставок сырья и готовых текстильных изделий.-0-