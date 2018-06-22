Перспектива белорусско-корейской разработки системы безбумажной торговли обсуждена в правительстве

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспектива белорусско-корейской разработки национальной системы безбумажной торговли обсуждена 21 июня на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с генеральным директором Корейской торговой сети "Кей Ти Нэт" Ким Ёнг Хваном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
"В ходе встречи обсуждалась перспектива совместной разработки и внедрения в Беларуси национальной системы безбумажной торговли при реализации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы", - проинформировали в пресс-службе. Данный проект направлен на инновационное совершенствование торговых процессов и сокращение связанных с торговлей расходов путем предоставления автоматизированного обслуживания всех процессов, относящихся к экспортно-импортным операциям предприятий.
Вице-премьер отметил, что правительство Беларуси заинтересовано в осуществлении данного проекта с учетом корейского опыта и особенностей белорусской внешнеэкономической деятельности и поблагодарил корейскую сторону за содействие.
Анатолий Калинин также выразил надежду на продолжение сотрудничества при реализации иных проектов - создании белорусско-корейского центра компетенций в области цифровой экономики, использовании преференций, предлагаемых в рамках Парка высоких технологий и других.
Ким Ёнг Хван подчеркнул, что все больше корейских компаний предпочитает реализовывать совместные IT-проекты именно с Беларусью.
Помимо этого, во время своего визита генеральный директор Корейской торговой сети "Кей Ти Нэт" обсудил с министром связи и информатизации Сергеем Попковым прикладные вопросы по созданию национальной системы безбумажной торговли.-0-
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