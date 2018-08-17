Перспективы агрополитики Союзного государства обсудят на V Форуме регионов Беларуси и России

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы аграрной политики Союзного государства будут обсуждаться на V Форуме регионов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках 17 августа состоялось совещание, на котором рассматривался ход подготовки международной научно-практической конференции "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспективы" на V Форуме регионов Беларуси и России.

Участники совещания под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александра Попкова подробно обсудили организационные и другие аспекты конференции. "Кроме того, обсуждены вопросы разработки проекта программы устойчивого развития агропромышленных комплексов Горецкого, Дрибинского и Мстиславского районов на основе научных исследований, передовых технологий и инноваций", - отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В совещании приняли участие заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Казакевич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, руководители ряда научно-практических центров НАН Беларуси и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Как сообщалось, V Форум регионов Беларуси и России состоится в Могилеве 11-12 октября. Ожидается, что участие в его мероприятиях примут около 2 тыс. человек. Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Планируется, что в нем примут участие главы государств. Секции пройдут по основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Важным элементом программы будущего форума станет ее деловая часть - заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и деловые переговоры, в которых примут участие руководители компаний и предприятий двух стран.

Во время форума традиционно пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Пройдут также Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, турнир по хоккею с шайбой спартакиады Союзного государства для детей и юношества, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия.

В дни форума будет работать выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. Во время национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.

Организатором выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома.-0-