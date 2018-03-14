Перспективы нефтегазовых рынков Центральной и Восточной Европы обсудят 9-11 апреля в Минске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы" пройдет 9-11 апреля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

На мероприятии представят анализ текущего состояния мирового рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также конъюнктуры рынков нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в странах Центральной Европы, Беларуси, Украине, странах Балтии, европейской части России.

Будет обсуждаться состояние нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси, стран Вышеградской группы, Румынии, Болгарии, Литвы, Украины, вопросы экспортных поставок и транспортировки.

Аудитория конференции - генеральные директора, коммерческие и технические руководители вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, трейдеры и специалисты по логистике, специалисты по нефтепереработке, операторы логистических мощностей (портовых терминалов, наливных судов, трубопроводов), банки, работающие в области торгового и проектного финансирования, отраслевые аналитики и ценовые агентства.

Организатор конференции - британская группа компаний Confidence Capital. Традиционно в мероприятии принимает участие руководство концерна "Белнефтехим", белорусских нефтеперерабатывающих заводов.-0-