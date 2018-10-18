Первые электронные торги логистическими услугами планирует провести БУТБ в конце ноября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) планирует провести в конце ноября первые электронные торги транспортно-экспедиционными услугами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БУТБ.

В настоящее время завершается разработка соответствующей электронной торговой площадки. Проект реализуется БУТБ при участии членов Ассоциации биржевых логистов и брокеров "БЛБ".

Как рассказали в БУТБ, цель площадки - повысить экспортный потенциал белорусской продукции, предоставив участникам биржевой торговли возможность оперативно на конкурсной основе выбрать компанию-перевозчика для доставки товара, а также обеспечить регулярную загрузку подвижного состава отечественных транспортно-экспедиционных компаний.

Новая торговая площадка будет функционировать с применением электронного документооборота: цифровой подписи, электронных товарно-транспортных накладных и счетов-фактур.

"На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию модуль международных автоперевозок, а затем подключить железнодорожные, мультимодальные и другие виды перевозок. В перспективе также организация торгов складскими услугами и услугами по экспертизе товаров", - отметили в БУТБ.-0-