2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога с 2019 года смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения. Такая возможность предусмотрена проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
"Сегодня если вид деятельности подпадает под уплату единого налога, то я обязан применять этот режим. Со следующего года мы предлагаем новый подход - плательщику единого налога можно будет самому выбрать свой налоговый режим", - сказала Элла Селицкая.
Это может быть общая система налогообложения (подоходный налог), упрощенная система налогообложения либо единый налог. То есть ИП будут выбирать оптимальную для себя систему - не только в плане величины налогового обязательства, но и в плане удобства, простоты использования.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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