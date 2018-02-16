Показатели бюджета по доходам, расходам и профициту в 2017 году были выполнены - Амарин

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатели бюджета по доходам, расходам и профициту в 2017 году были выполнены, сообщил сегодня министр финансов Владимир Амарин на итоговой коллегии ведомства с участием председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, передает корреспондент БЕЛТА.

"Показатели бюджета в 2017 году по доходам, расходам и профициту были выполнены. Этому способствовало, в том числе, формирование бюджета по консервативному сценарию развития экономики. В ходе исполнения бюджета не потребовалось принятия чрезвычайных мер", - подчеркнул министр.

Он рассказал, что доходы республиканского бюджета за 2017 год составили Br19,8 млрд. Уточненный план выполнен на 101,9%. Сверх первоначально утвержденных поступило Br1,5 млрд. "Положительное влияние на поступления в бюджет оказало улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, рост цен на нефть и калийные удобрения, увеличение объемов реализации на экспорт калийных удобрений, рост экспорта и импорта. Дополнительные поступления в основном сформированы за счет платежей от калийной отрасли - более Br711 млн, платежей от экспорта нефти и нефтепродуктов - Br440 млн, ввозных таможенных пошлин и сборов - почти Br200 млн, а также иных поступлений", - пояснил Владимир Амарин.

Дополнительные доходы не только компенсировали недобор по отдельным доходным источникам, но и позволили профинансировать сверхплановые расходы. "Плановые ассигнования по расходам с учетом их оптимизации и дополнительной потребности по итогам года увеличены на Br1 млрд. Сверхплановая потребность в средствах обусловлена прежде всего необходимостью поддержки Фонда социальной защиты. Дополнительно были изысканы средства на увеличение трансфертов регионам (Br116 млн), финансирование государственной инвестиционной программы (более Br50 млн), поддержку предприятий реального сектора экономики (Br319 млн)", - сообщил он.

В целом расходы республиканского бюджета в прошлом году составили Br17 млрд, или 95,6% уточненного годового плана. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на Br250 млн, или на 1,5%, что ниже уровня инфляции.

Профицит республиканского бюджета в 2017 году составил Br2,8 млрд.

В 2017 году в доходы местных бюджетов поступило Br16,4 млрд, расходы составили Br16,2 млрд. Суммарный профицит местных бюджетов составил Br172,1 млн.-0-