Посол Беларуси в Великобритании обсудил с вице-президентом ЕБРР развитие сотрудничества в 2018 году

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник провел 19 января встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В рамках встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов ЕБРР в Беларуси, а также наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в 2018 году.-0-