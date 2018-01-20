Посол Беларуси в Великобритании обсудил с вице-президентом ЕБРР развитие сотрудничества в 2018 году

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник провел 19 января встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В рамках встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов ЕБРР в Беларуси, а также наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в 2018 году.-0-
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