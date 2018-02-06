Потребкооперация призвана стать посредником между аграриями и покупателями - Александр Попков

6 февраля, Поставы /Корр. БЕЛТА/. Потребкооперация призвана стать посредником между аграриями и покупателями. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Совета по взаимодействию органов местного самоуправления Александр Попков, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на примере Поставского района парламентарии изучают все процессы организации торговли и обслуживания сельского населения. Здесь проходит совместное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления и правления Белкоопсоюза.
"Необходимо искать возможности, чтобы потребкооперация больше торговала белорусскими продуктами. Она должна стать посредником между производителем сельскохозяйственной продукции и рынком. Надо налаживать цеха переработки, создавать новые рабочие места, снижать стоимость производимой продукции", - убежден Александр Попков.
Участники заседания посетили торговые объекты и промышленно-перерабатывающий комплекс Поставского района: мясоперерабатывающий, квасильно-засолочный цеха, хлебозавод, овощехранилище. Обсуждалось развитие материально-технической базы предприятий потребкооперации, их модернизация и техническое перевооружение с внедрением энерго- и ресурсосберегающего оборудования.
Кроме того, рассматривались пути для увеличения объема заготовок и переработки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции.-0-
Фото Геннадия Жинкова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4666 BYN
|2.46 BYN
|2.465 BYN
|USD
|1.9894 BYN
|1.985 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.4803 BYN
|3.47 BYN
|3.48 BYN