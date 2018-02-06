Потребкооперация призвана стать посредником между аграриями и покупателями - Александр Попков

6 февраля, Поставы /Корр. БЕЛТА/. Потребкооперация призвана стать посредником между аграриями и покупателями. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Совета по взаимодействию органов местного самоуправления Александр Попков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на примере Поставского района парламентарии изучают все процессы организации торговли и обслуживания сельского населения. Здесь проходит совместное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления и правления Белкоопсоюза.

Крупные торговые сети настроены на развитие партнерских отношений с Белкоопсоюзом Председатель совета директоров ООО "Табак-инвест" Павел Топузидис подчеркнул, что для организации качественного торгового обслуживания сетевики и потребкооперация должны быть партнерами. "Нужна не конкуренция, а партнерство, - считает он. - Это самое главное".

"Необходимо искать возможности, чтобы потребкооперация больше торговала белорусскими продуктами. Она должна стать посредником между производителем сельскохозяйственной продукции и рынком. Надо налаживать цеха переработки, создавать новые рабочие места, снижать стоимость производимой продукции", - убежден Александр Попков.

Участники заседания посетили торговые объекты и промышленно-перерабатывающий комплекс Поставского района: мясоперерабатывающий, квасильно-засолочный цеха, хлебозавод, овощехранилище. Обсуждалось развитие материально-технической базы предприятий потребкооперации, их модернизация и техническое перевооружение с внедрением энерго- и ресурсосберегающего оборудования.

Парламентарии посетили промышленно-перерабатывающий комплекс Поставского райпо.

В центре - Михаил Мясникович

Кроме того, рассматривались пути для увеличения объема заготовок и переработки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции.-0-

Фото Геннадия Жинкова