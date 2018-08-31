Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной зарплаты

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Правительство работает над внесением предложений главе государства о более быстром по сравнению с предыдущими планами увеличении минимальной заработной платы. Не секрет, что в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет $200, а то и менее. Поэтому мы готовим предложения, чтобы подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения", - сказал Сергей Румас.
Если предложения будут одобрены, то, как пояснил премьер-министр, наниматели всех форм собственности, всех отраслей экономики должны будут обеспечить минимальную зарплату в соответствии с тем уровнем, который каждый квартал будет поднимать правительство.
Сегодня подписано постановление Совета Министров об установлении тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников. По словам Сергея Румаса, документ был разработан еще предыдущим составом правительства во исполнение поручений главы государства, которые он дал при посещении предприятий Слуцкого района в феврале текущего года.
Согласно постановлению, с 1 сентября оклады работников образования и здравоохранения повышаются от 20% до 100%. С 1 октября текущего года увеличивается тарифная ставка первого разряда - с Br34 до Br35,5. "Все эти меры, по нашим расчетам, позволят уже в четвертом квартале выйти на целевую задачу - обеспечить среднюю зарплату по бюджетной сфере в размере 80% от средней зарплаты по стране. Ориентировочно, в декабре текущего года средняя зарплата бюджетников составит Br850, - отметил глава правительства. - Принятые меры являются первым шагом по выполнению задачи, поставленной главой государства по увеличению заработной платы учителей и врачей к 2025 году в 2 раза".
Средства, необходимые для повышения заработной платы работников бюджетных организаций в этом году, правительство направит из резервного фонда главы государства.-0-
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