Правительство предоставит Беларусбанку гарантии по кредиту Минского производственного кожевенного объединения

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит гарантии ОАО "АСБ Беларусбанк" в погашении остатка задолженности по кредиту, выданному им ОАО "Минское производственное кожевенное объединение". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 января 2018 года №69, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу речь идет о кредите, выданном в соответствии с распоряжением Президента от 4 апреля 2013 года № 68рп "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Минское производственное кожевенное объединение", сроки погашения которого продлены в соответствии с распоряжением Президента от 31 декабря 2017 года №213рп.

Гарантия правительства предоставляется в валюте выданного кредита. Министерству финансов поручено оформить гарантии.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-