Правительство проработает варианты решения проблем международных грузоперевозчиков

19 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси проработает варианты решения проблем в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Об этом шла речь сегодня во время рабочей поездки премьер-министра Сергея Румаса в Минский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Перевозчики во время посещения премьер-министром транспортных компаний СООО "ПроЛив" и ООО "Дженти-Спедишн" обозначили несколько проблем, для решения которых, по их мнению, нужна помощь правительства. В частности, речь шла о разрешениях на перевозки в сообщениях с другими странами. Например, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тыс. разрешений, выданных российской стороной, однако этого количества недостаточно. Руководство транспортных компаний также опасается оттока кадров в страны Балтии и Польши. На фоне дефицита водителей-международников в Германии туда все чаще трудоустраиваются сотрудники польских и прибалтийских компаний. Соответственно, в соседних странах заинтересованы привлечь рабочую силу из Беларуси, создают соответствующие условия для этого.

Перевозчики также предлагают продлить действие указа об освобождении грузовиков стандарта "Евро-6" от утильсбора на 2019 год. Кроме того, транспортные компании просят правительство сократить отчетность, которую нужно готовить водителям в поездках.

Сергей Румас поручил подготовить и передать в Совмин соответствующие материалы, в частности сравнительный анализ условий работы белорусских и российских перевозчиков. Что касается системы оплаты труда и командировок, то сейчас в правительстве рассматривают возможность пересмотра системы оплаты суточных и расходов на проживание при командировках за границу. Эти две суммы могут объединить в одну - командированный сам будет определять, какую часть потратить на проживание, а какую - как суточные.

Что касается сокращения отчетности, то Сергей Румас обратил внимание, что правовые основы для этого уже созданы. "Сегодня есть уникальное правовое поле, декрет №7, который позволяет нам это все делать. Когда говорят, что все хотят какой-то либерализации, упрощений, то я думаю, что мы еще не реализовали все возможности, которые заложены в декрете №7. Глава государства дал нам эту возможность, а между министерствами еще идет какое-то согласование", - обратил внимание глава правительства.

Поводя итог обсуждений, министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак отметил, что белорусские перевозчики грузов достаточно конкурентоспособны на внешних рынках, но нужно решать проблемы, мешающие развитию бизнеса. "Главная проблема - перевозки между странами квотируются, то есть существует система разрешений, в течение года Минтранс обменивается с зарубежными партнерами (в этом году 46 стран) разрешениями. В нынешнем году у нас 730 тыс. разрешений различного типа, в сообщении с некоторыми странами есть дефицит - это не только Россия и Польша, но и другие", - пояснил Анатолий Сивак.

Что касается увеличения российской стороной количества разрешений для белорусских перевозчиков, то стороны разрабатывают алгоритм для определения такого количества. Министр надеется, что в ноябре на Транспортной неделе в Москве удастся прийти к соглашению. Он напомнил, что максимальная квота была 120 тыс. разрешений, и белорусская сторона рассчитывает вернуться к этой цифре, минимум - 65 тыс. Анатолий Сивак добавил, что в ЕАЭС к 2025 году есть договоренность и вовсе отказаться от разрешений на перевозки.

Дискуссионным вопросом остается и распределение квоты среди перевозчиков. Пока не принято решение, нужно ли менять нынешнюю схему распределения. С одной стороны, нужно обеспечить максимальный доход от перевозок, что легче сделать крупным транспортным предприятиям, с другой стороны, возможность развиваться должна быть и у небольших компаний.-0-