Правительство утвердило порядок разработки техрегламентов Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило порядок разработки технических регламентов Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 января 2018 года №16, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Документом утвержден порядок разработки, утверждения, госрегистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения, официального распространения (предоставления) техрегламентов Беларуси, а также размещения их проектов, уведомлений об их разработке и завершении рассмотрения в интернете.
Согласно документу, разработка техрегламентов ведется Государственным комитетом по стандартизации, иными республиканскими органами госуправления, Национальным банком в пределах предоставленных им полномочий при условии, что соответствующий орган госуправления, Нацбанк определены в качестве ответственного исполнителя (разработчика).
Официальное распространение (предоставление) технических регламентов осуществляют Госстандарт, Национальный центр правовой информации и Национальный институт по стандартизации.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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