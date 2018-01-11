Правительство утвердило порядок разработки техрегламентов Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило порядок разработки технических регламентов Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 января 2018 года №16, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом утвержден порядок разработки, утверждения, госрегистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения, официального распространения (предоставления) техрегламентов Беларуси, а также размещения их проектов, уведомлений об их разработке и завершении рассмотрения в интернете.

Согласно документу, разработка техрегламентов ведется Государственным комитетом по стандартизации, иными республиканскими органами госуправления, Национальным банком в пределах предоставленных им полномочий при условии, что соответствующий орган госуправления, Нацбанк определены в качестве ответственного исполнителя (разработчика).

Официальное распространение (предоставление) технических регламентов осуществляют Госстандарт, Национальный центр правовой информации и Национальный институт по стандартизации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-