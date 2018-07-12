Предложения по созданию системы управления госзакупками в ближайшее время внесут в правительство

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по созданию информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС) в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в правительство. Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли по итогам заседания рабочей группы, созданной для выработки предложений по созданию системы, сообщает БЕЛТА.
"По результатам заседания выработаны конкретные предложения по вопросу создания ГИАС, которые в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в правительство", - отметили в МАРТ.
На заседании рассматривались вопросы определения собственника и оператора ГИАС, разработки технического задания к функциональным требованиям системы, а также вопрос ее финансирования.
Создание ГИАС предусмотрено проектом закона о внесении изменений и дополнений в закон "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".-0-
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