Предприятия "Беллегпрома" участвуют в международной выставке в Милане

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять предприятий "Беллегпрома" принимают участие в 35-й международной выставке пряжи FILO в Милане (Италия) 26-27 сентября. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

"Беллегпром" представляют крупнейшие отечественные производители пряжи: открытые акционерные общества "Полесье", "Гронитекс", "Ручайка", "Слонимская КПФ", "Лента". Предприятия концерна примут участие в секции Quick Delivery Point, где представят классическую продукцию, а также Filoteca, на которой будут презентованы инновационные виды продукции.

FILO - выставка нитей, волокон, дизайна и тканей. Ежегодно в ней участвуют ведущие текстильные предприятия со всего мира. Это платформа для бизнеса, где проходят встречи и переговоры с крупнейшими европейскими закупщиками пряжи.-0-

Фото концерна "Беллегпром"