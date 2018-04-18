Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале снизили себестоимость продукции на 12,2%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-марте текущего года за счет реализации комплекса мер по сокращению затрат снизили себестоимость продукции на 12,2%, сэкономлено Br33,8 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.
"Данный экономический эффект получен за счет снижения материалоемкости производства: уменьшения объемов потребления топлива, тепловой и электрической энергии, замены дорогостоящих материалов на более дешевые, импортозамещения сырья и материалов, внедрения ресурсосберегающих технологий и модернизации оборудования. Экономия затрат получена и за счет роста объемов производства, предприятия работают практически на 100% имеющихся мощностей", - пояснили в пресс-службе.
Немалую роль в снижении себестоимости играет работа по улучшению качества выпускаемой продукции. Новое оборудование и строгое соблюдение технологии производства сводят долю отбракованной продукции к минимуму.
В январе-феврале нынешнего года рентабельность продаж в организациях концерна составила 9,3%, за аналогичный период 2017 года - 2,1%.
К концу 2018 года предприятия "Беллесбумпрома" планируют снизить затраты на производство продукции на 20,6%.-0-
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