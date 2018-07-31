Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт почти на 40%

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии увеличили экспорт почти на 40%, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии экспорт по предприятиям концерна составил $258 млн - это 139,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта в общем объеме производства составила 67,8%, то есть более двух третей", - сказал Виктор Кашпей.

Доля стран СНГ в общем объеме экспорта предприятий концерна составила 48,8%. "Мы впервые начали экспортировать более половины продукции в страны ЕС и дальнего зарубежья. Если быть точным, то в страны ЕС уходит 47% всей экспортируемой продукции, в страны дальнего зарубежья - около 4%", - отметил начальник управления.

Он также рассказал об основных рынках сбыта продукции предприятий "Беллесбумпрома". На Россию приходится 30% от общего объема экспорта, на втором месте Польша, на третьем Литва. Далее по объемам поставок предприятий концерна следуют Украина, Азербайджан, Германия, Латвия, Венгрия, Румыния. "В этом году мы активно осваиваем китайский рынок. В 2017-м были пробные поставки на уровне до $100 тыс., а в этом за пять месяцев мы уже вышли на цифру в $374 тыс.", - добавил Виктор Кашпей.

В структуре экспорта предприятий "Беллесбумпрома" почти 50% занимает продукция модернизированных деревообрабатывающих заводов, четверть - мебель. "Сейчас предприятия концерна работают над увеличением поставок мебели на европейский рынок. В январе 2019 года наши предприятия примут участие в международной выставке в Кельне", - рассказал начальник управления.-0-